zhebedeva

Евгения zhebedeva

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Пишу для продажів, підтримки репутації або емоцій

Вітаю! Мене звуть Євгенія Лебедєва. По терміновим питанням пишіть у Телегу.

З 2010 року пишу тексти про товари, послуги, а також історії.

З 2015 року — про IT, диджитал-маркетинг.

Мої статті на блозі Netpeak. Писала і пишу для OLX, Borjomi, Reima, Diia.City United та ін.

Мої матеріали у Медіа Inweb. Всі кейси до 30 травня 2024 року написані також мною у співпраці зі спеціалістами компанії.

Легко пишу у різних стилях та маю досвід, щоб розробити контент-план для вашого проєкту.

Не пропадаю, завершую задачі, на зв'язку в робочий час.

Статті, огляди, прес-релізи, інтерв'ю (від питань до оформлення кінцевої версії), кейси, пости в соумережі.

Освіта: Соціальна педагогіка ЗНУ (магістр), Психологія ЗНУ (магістр).

Не працюю з резидентами рф.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Продающие тексты
ТОП-20
Рерайтинг
ТОП-50
Копирайтинг

Отзывы заказчиков

dushevnyilogin
Юлия 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$36
10 баллов
3 года назад
Необходимо написать три статьи на сайт по продаже полиэтилена
Все, как и всегда, хорошо! Соблюдены все требования по ТЗ. Евгения написала отличные, интересные статьи!
Благодарю за доверие и интересную задачу в очередной раз! Буду рада новым совместным проектам.
Ответный отзыв
Vseworld
53 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$135
10 баллов
3 года назад
Копирайт для сайта Digital агентства
Отлично и качественно выполненная в срок работа. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Благодарю за доверие! Интересный проект в сфере моей компетенции. Буду рада новым задачам от вас! Рекомендую.
Ответный отзыв
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Написать тексты для блога
Все супер
Всё ок.
Ответный отзыв
Dazzler
52 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
40 текстов шины Hakkapeliitta
Тексты - отличные. Коммуникация и сроки - все чётко. Рекомендую и буду обращаться ещё.
Благодарю за очередное сотрудничество. Всё хорошо.
Ответный отзыв
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
3 года назад
Тексты для сайта авто тематики
Работаем уже не первый раз! Как всегда все отлично!
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству, как и прежде :)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
178 отзывов
$3/час
от 1 дня
#42
Рерайтинг
8 отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#19
Продающие тексты
7 отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
#14