Пишу для продажів, підтримки репутації або емоцій
Вітаю! Мене звуть Євгенія Лебедєва. По терміновим питанням пишіть у Телегу.
З 2010 року пишу тексти про товари, послуги, а також історії.
З 2015 року — про IT, диджитал-маркетинг.
Мої статті на блозі Netpeak. Писала і пишу для OLX, Borjomi, Reima, Diia.City United та ін.
Мої матеріали у Медіа Inweb. Всі кейси до 30 травня 2024 року написані також мною у співпраці зі спеціалістами компанії.
Легко пишу у різних стилях та маю досвід, щоб розробити контент-план для вашого проєкту.
Не пропадаю, завершую задачі, на зв'язку в робочий час.
Статті, огляди, прес-релізи, інтерв'ю (від питань до оформлення кінцевої версії), кейси, пости в соумережі.
Освіта: Соціальна педагогіка ЗНУ (магістр), Психологія ЗНУ (магістр).
Не працюю з резидентами рф.
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ТОП-20— Продающие тексты
ТОП-20— Рерайтинг
ТОП-50— Копирайтинг
Отзывы заказчиков
$36
10 баллов
3 года назад
Все, как и всегда, хорошо! Соблюдены все требования по ТЗ. Евгения написала отличные, интересные статьи!
Ответный отзыв
Благодарю за доверие и интересную задачу в очередной раз! Буду рада новым совместным проектам.
$135
10 баллов
3 года назад
Отлично и качественно выполненная в срок работа. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Благодарю за доверие! Интересный проект в сфере моей компетенции. Буду рада новым задачам от вас! Рекомендую.
$7
10 баллов
3 года назад
Все супер
Ответный отзыв
Всё ок.
$100
10 баллов
3 года назад
Тексты - отличные. Коммуникация и сроки - все чётко. Рекомендую и буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Благодарю за очередное сотрудничество. Всё хорошо.
$80
10 баллов
3 года назад
Работаем уже не первый раз! Как всегда все отлично!
Ответный отзыв
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству, как и прежде :)
Копирайтинг
178 отзывов
$3/час
от 1 дня
#42
Рерайтинг
8 отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#19
Продающие тексты
7 отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
#14