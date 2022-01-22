Пишу для продажів, підтримки репутації або емоцій

Вітаю! Мене звуть Євгенія Лебедєва. По терміновим питанням пишіть у Телегу.

З 2010 року пишу тексти про товари, послуги, а також історії.

З 2015 року — про IT, диджитал-маркетинг.

Мої статті на блозі Netpeak. Писала і пишу для OLX, Borjomi, Reima, Diia.City United та ін.

Мої матеріали у Медіа Inweb. Всі кейси до 30 травня 2024 року написані також мною у співпраці зі спеціалістами компанії.

Легко пишу у різних стилях та маю досвід, щоб розробити контент-план для вашого проєкту.

Не пропадаю, завершую задачі, на зв'язку в робочий час.

Статті, огляди, прес-релізи, інтерв'ю (від питань до оформлення кінцевої версії), кейси, пости в соумережі.

Освіта: Соціальна педагогіка ЗНУ (магістр), Психологія ЗНУ (магістр).

Не працюю з резидентами рф.