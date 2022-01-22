40 текстов шины Hakkapeliitta

Уникальность по текст.ру от 80%, можно рерайт, кол-во знаков 2-2,5 тыс. Текст должен быть со структурой, не меньше двух Н2, хотя бы одно перечисление.

К тексту подобрать две картинки и ссылку на видео ютуб, написать

метатеги к статье (тайтл и дискрипшен), оплата 80 рублей за 1 тыс.

знаков. Можно темы повторять, через каждые 10 статей.