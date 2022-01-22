40 текстов шины Hakkapeliitta

В рамках работы требуется рерайт новостных материалов: - рерайт новостных материалов (500 тыс символов) с выкладыванием на сайте. Оплата 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт подобной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уникальность по текст.ру от 80%, можно рерайт, кол-во знаков 2-2,5 тыс. Текст должен быть со структурой, не меньше двух Н2, хотя бы одно перечисление.
К тексту подобрать две картинки и ссылку на видео ютуб, написать
метатеги к статье (тайтл и дискрипшен), оплата 80 рублей за 1 тыс.
знаков. Можно темы повторять, через каждые 10 статей.
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