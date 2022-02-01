Копирайт для сайта Digital агентства

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день., Евгения.

Находимся в поиске грамотного копирайтера. На сегодняшний день столкнулись с задачей по копирайтингу нашего сайта. Текст имеется, но нас он не устраивает.

Необходимо его переделать и привести в порядок.

В случае успешной работы, готовы предложить сотрудничество на постоянной основе.

2 года назад
Vseworld
52 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$135
7 дней
UAH
Отлично и качественно выполненная в срок работа. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Благодарю за доверие! Интересный проект в сфере моей компетенции. Буду рада новым задачам от вас! Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Экспертная система в виде web-приложения

    Требуется создать небольшую экспертную систему в виде web-приложения. 1. Форма для пользовательского ввода для интеграции в сторонние web-порталы. Интеграция с мобильными устройствами. 2. Панель администратора для контроля обработки пользовательских запросов и возможностью управления базой правил. 3. Приложение ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание одностраничного сайта

    $150

    Создать сайт-портфолио на одну страницу. Дизайн по усмотрению разработчика. Тематика - портфолио модели. Весь необходимый материал который хотелось бы видеть предоставлю после отклика

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Контент на сайт

    Создалась фирма, лично у которой за плечами ничего нет, но естественно надо на сайте написать некую легенду, что у фирмы всё уже давно хорошо, к тому же отличается она от всех остальных такими здоровскими условиями, ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт обменник

    $150

    Нужен сайт обменник только фиат на btc. 1страничка очень простой и современое оформление. Обмен только btc с оплатой картой и Ерип. Дополнительное тз отправлю после предложения) желательно те кто занимался подобными проектами!!

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка под ключ

    https://www.figma.com/file/74i3Yu5b6mDkBeSsttXl6i/o24.market?node-id=0%3A1 Старый сайт: https://o24.market/Подробное тех. задание есть, отрисован новый дизайн. Необходимо собрать фронт и бэк, админку, ЛК продавца и минимальный ЛК покупателя. + тестирование, публикация, подключение и настройка qiwi/офд 1. Верстка, frontend ЛК продавца ЛК покупателя ГЕО/Выбор города Карта Яндекс2. Программирование ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт

    Создать сайт по аренде спецтехники ( автокранов и манипулятора) в городе Шахты и Ростовской области

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт тура

    необходимо создать сайт 5 дневного тура, с возможностью его редактирования на основе презентации.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать сайт на тильда

    Нужен сайт лендинг для нутрициолога  Фотографии есть, текста нет сайт из 8-10 блоков сориентируйте по срокам и цене шаблонным сообщением прошу не отвечать, такое буду игнорировать В приоритете исполнитель с примером подобного сайта жду ваших предложений

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    2 года назад