Копирайт для сайта Digital агентства

Добрый день., Евгения.

Находимся в поиске грамотного копирайтера. На сегодняшний день столкнулись с задачей по копирайтингу нашего сайта. Текст имеется, но нас он не устраивает.

Необходимо его переделать и привести в порядок.

В случае успешной работы, готовы предложить сотрудничество на постоянной основе.