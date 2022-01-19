Экспертная система в виде web-приложения

создать сайт визитку и прикрепить домен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать небольшую экспертную систему в виде web-приложения.
1. Форма для пользовательского ввода для интеграции в сторонние web-порталы. Интеграция с мобильными устройствами.
2. Панель администратора для контроля обработки пользовательских запросов и возможностью управления базой правил.
3. Приложение должно размещаться в облачном сервисе (например AWS, Azure).
4. Тематика проекта: психология, астрология, самопознание.
5. Система вмещает в себе несколько баз данных на основании которых происходит расшифровка данных.
6. Пользователи системы - индивидуальные лица.
Суть задачи: Есть диагностика для определения талантов, личных качеств человека, его жизненных задач, которая на данный момент рассчитывается вручную (аналогия с астрологией, human design, нумерологией).
Необходимо автоматизировать процесс, чтобы пользователь мог вводить данные в интерфейс и получать автоматизированный результат.
Идея состоит в том, что пользователь может получить доступ к диагностике онлайн. Пользователь вводит определенные данные и получает расшифрофку.
Алгоритм определения результата по запросу есть. Базы данных предоставляет заказчик.
Больше деталей при личном общении.
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