Экспертная система в виде web-приложения

Требуется создать небольшую экспертную систему в виде web-приложения.

1. Форма для пользовательского ввода для интеграции в сторонние web-порталы. Интеграция с мобильными устройствами.

2. Панель администратора для контроля обработки пользовательских запросов и возможностью управления базой правил.

3. Приложение должно размещаться в облачном сервисе (например AWS, Azure).

4. Тематика проекта: психология, астрология, самопознание.

5. Система вмещает в себе несколько баз данных на основании которых происходит расшифровка данных.

6. Пользователи системы - индивидуальные лица.

Суть задачи: Есть диагностика для определения талантов, личных качеств человека, его жизненных задач, которая на данный момент рассчитывается вручную (аналогия с астрологией, human design, нумерологией).

Необходимо автоматизировать процесс, чтобы пользователь мог вводить данные в интерфейс и получать автоматизированный результат.

Идея состоит в том, что пользователь может получить доступ к диагностике онлайн. Пользователь вводит определенные данные и получает расшифрофку.

Алгоритм определения результата по запросу есть. Базы данных предоставляет заказчик.

Больше деталей при личном общении.