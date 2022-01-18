Разработка под ключ

https://www.figma.com/file/74i3Yu5b6mDkBeSsttXl6i/o24.market?node-id=0%3A1

Старый сайт: https://o24.market/Подробное тех. задание есть, отрисован новый дизайн. Необходимо собрать фронт и бэк, админку, ЛК продавца и минимальный ЛК покупателя. + тестирование, публикация, подключение и настройка qiwi/офд

1. Верстка, frontend ЛК продавца ЛК покупателя ГЕО/Выбор города Карта Яндекс2. Программирование backend Админка сайта. Управление пользователями, клиентами, товарами, заказами Каталог Калькуляция стоимости доставки (у нас она нестандартная) АПИ Онлайн-оплата QIWI+ОФД+отправка чеков Взаимодействие с пользователями (регистрация, почта, подтверждение номера телефона)3. CRM - сделать небольшую свою или взять готовую, еще нет понимания4. Чат-бот для контроля доставки заказа (принял заказ > забрал со склада > поехал к клиенту и т.д.)5. Q&A