Натяжка вёрстки на 1С-Битрикс, реализация задач по ТЗ

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок1157 просмотров
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Вёрстка готова! Необходимо натянуть эту вёрстку на 1С-Битрикс, настроить триггерные коммуникации(отправка определенных шаблонов писем по событию, шаблоны свёрстаны), реализовать требования с SEO по ТЗ. Провести наполнение сайта согласно ТЗ.

Работа только по фикспрайсу и с четкими сроками, с указанием Roadmap, когда и что будет сдано. Готовность предоплачивать поэтапно есть, но только с четкими сроками и оговоркой, что в эти сроки будет сделано.
2 года назад
CubaJ
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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