Создать простой одностраничный сайт-визитку юридической компании. Сделать все с нуля, отталкиваясь от предоставленного материала, его мало, но есть на что ориентироваться. Никакого плагиата, полностью уникальный сайт
Натяжка вёрстки на 1С-Битрикс, реализация задач по ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка готова! Необходимо натянуть эту вёрстку на 1С-Битрикс, настроить триггерные коммуникации(отправка определенных шаблонов писем по событию, шаблоны свёрстаны), реализовать требования с SEO по ТЗ. Провести наполнение сайта согласно ТЗ.
- ТЗ на сайт: https://docs.google.com/document/d/1JhW1lUydffg3RoLcqqGu-zoy1H0p-qauewyWrMy1jSA/edit#heading=h.jdkc2o6sly03
- Дизайн: https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=0%3A1
- Верстка - будет предоставлена только исполнителю
- Меню и разделы - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drfHThOhpXkyNi37atwvHIEDYj6AnNWokWK0paRH4mk/edit#gid=0
- ТЗ на SEO - https://disk.yandex.ru/d/SewGLkmK6DBzLA
- ТЗ на триггерные письма - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qcBSUK9J_lj-n5k5aB-9ACLNeWal0Jm20ysxWtGoKAc/edit#gid=0
- Макеты триггерных писем - https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=1809%3A46284
- Вёрстка триггерных писем - будет предоставлена только исполнителю
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