Натяжка вёрстки на 1С-Битрикс, реализация задач по ТЗ

Вёрстка готова! Необходимо натянуть эту вёрстку на 1С-Битрикс, настроить триггерные коммуникации(отправка определенных шаблонов писем по событию, шаблоны свёрстаны), реализовать требования с SEO по ТЗ. Провести наполнение сайта согласно ТЗ.

ТЗ на сайт: https://docs.google.com/document/d/1JhW1lUydffg3RoLcqqGu-zoy1H0p-qauewyWrMy1jSA/edit#heading=h.jdkc2o6sly03

Дизайн: https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=0%3A1

Верстка - будет предоставлена только исполнителю

Меню и разделы - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drfHThOhpXkyNi37atwvHIEDYj6AnNWokWK0paRH4mk/edit#gid=0

ТЗ на SEO - https://disk.yandex.ru/d/SewGLkmK6DBzLA

ТЗ на триггерные письма - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qcBSUK9J_lj-n5k5aB-9ACLNeWal0Jm20ysxWtGoKAc/edit#gid=0

Макеты триггерных писем - https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=1809%3A46284

Вёрстка триггерных писем - будет предоставлена только исполнителю

Работа только по фикспрайсу и с четкими сроками, с указанием Roadmap, когда и что будет сдано. Готовность предоплачивать поэтапно есть, но только с четкими сроками и оговоркой, что в эти сроки будет сделано.