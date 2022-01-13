Создать сайт с нуля

Доброго всем времени суток, есть проект на Java. СРОЧНО!!! Проект интересный и большой . Все детали по проекту в личном чате или лучше обсудить все голосом, по этому прикрепляйте или сразу пишите свой телеграмм ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на котором люди смогут записываться для того, чтобы играть на Уличной коробке в разные виды спорта. Преимущественно футбол.
Изначально время событий должны устанавливать администрация, но если это не так сложно в разработке, то нужно сделать так чтоб событие мог создавать зарегестрированный пользователь.
Пример работы: пользователь заходит в свой профиль: нажимает создать игру, выбирает локацию (коробку на которой он будет играть), время и допустимое количество гостей (от администрации тоже будет какое-то ограничение, чтоб человек не мог собрать 100 людей допустим)
Все должно быть на русском языке.
также необходим раздел со статистикой.
На каждое мероприятие автоматически будет отправляться координатор, который будет записывать участнкиов, авторов забитых/пропущенных мячей и потом в механическом режиме вводить все эти данные.
После этого данные должны будут автоматически суммироваться и тем самым создаваться рейтинг с различными показателями на определенной странице. данные в рейтинге тоже будут перемножаться определенным образом и создавтаь определенные коэфициенты, которую будут давать более объективную оценку игроку.
В последствии возможны доработки в которых люди смогут объединяться в команды по районам / просто по кланам-друзья.
Но основная идея на начальном этапе это:
1 – Возможность создания игры авторизованным пользователем.
2 – учет всех пользователей в единой базе с внедрением в нее статистики.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго всем времени суток, есть проект на Wordpress. Все детали по проекту в личном чате или лучше обсудить все голосом, по этому прикрепляйте или сразу пишите свой телеграмм для связи. Нужен специалист который хорошо знает Wordpress, ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Создание посадочной страницы для сервиса бронирования квартир посуточно. От чего отталкиваться целевой сайт предоставлю после откликаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать сайт по сути аукцион и интернет магазин , некоторые лоты будут по фиксированной цене а по некоторым лотам будут проводиться аукционы. В первую очередь аукционы будет проводить владелец сайта но в бушующем должна ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 года назад
Тематика автокатализаторы! Дизайн сайта - 1 макет - по Брифу! ЦМС - ВП! Главная развернутая как на Лендинг! Адаптивная верстка! Внутренняя оптимизация! Все подробности исполнителю в Брифе!Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, интересует стоимость, сроки реализации и тдСайты «под ключ»48 заявокЗакрыт2 года назад
Подробнее кандидатамСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт2 года назад