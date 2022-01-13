Создать сайт с нуля

Сайт на котором люди смогут записываться для того, чтобы играть на Уличной коробке в разные виды спорта. Преимущественно футбол.

Изначально время событий должны устанавливать администрация, но если это не так сложно в разработке, то нужно сделать так чтоб событие мог создавать зарегестрированный пользователь.

Пример работы: пользователь заходит в свой профиль: нажимает создать игру, выбирает локацию (коробку на которой он будет играть), время и допустимое количество гостей (от администрации тоже будет какое-то ограничение, чтоб человек не мог собрать 100 людей допустим)

Все должно быть на русском языке.

также необходим раздел со статистикой.

На каждое мероприятие автоматически будет отправляться координатор, который будет записывать участнкиов, авторов забитых/пропущенных мячей и потом в механическом режиме вводить все эти данные.

После этого данные должны будут автоматически суммироваться и тем самым создаваться рейтинг с различными показателями на определенной странице. данные в рейтинге тоже будут перемножаться определенным образом и создавтаь определенные коэфициенты, которую будут давать более объективную оценку игроку.

В последствии возможны доработки в которых люди смогут объединяться в команды по районам / просто по кланам-друзья.

Но основная идея на начальном этапе это:

1 – Возможность создания игры авторизованным пользователем.

2 – учет всех пользователей в единой базе с внедрением в нее статистики.