Доброго всем времени суток, есть проект на Java. СРОЧНО!!! Проект интересный и большой . Все детали по проекту в личном чате или лучше обсудить все голосом, по этому прикрепляйте или сразу пишите свой телеграмм ...
Разработать сайт интернет магазин с возможностью аукциона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт по сути аукцион и интернет магазин , некоторые лоты будут по фиксированной цене а по некоторым лотам будут проводиться аукционы. В первую очередь аукционы будет проводить владелец сайта но в бушующем должна быть предусмотрена возможность регистрации продавцов которые будут продавать через сайт свои лоты . Фирменный стиль уже есть . Брендбук есть . Рассмотрю Ваши предложения по платформе на которой будет сайт .
сайт под ключ
сроки - март
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