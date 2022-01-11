Разработать сайт интернет магазин с возможностью аукциона

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок532 просмотра
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Необходимо разработать сайт по сути аукцион и интернет магазин , некоторые лоты будут по фиксированной цене а по некоторым лотам будут проводиться аукционы. В первую очередь аукционы будет проводить владелец сайта но в бушующем должна быть предусмотрена возможность регистрации продавцов которые будут продавать через сайт свои лоты . Фирменный стиль уже есть . Брендбук есть . Рассмотрю Ваши предложения по платформе на которой будет сайт .

сайт под ключ 

сроки - март 

2 года назад
guest_16389749043113
2 года в сервисе
Был
год назад
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