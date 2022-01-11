Разработать информационную платформу на Битрикс

Начала делать сайт интернет-магазина, но так как никогда не делала, столкнулась со сложностями. Не получается сделать красиво. Мне не принципиально на какой платформе, сама попробовала на рег.сайт, нетхаус и на виксе. товаров немного, картинки и тексты ...