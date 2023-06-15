Нужно создать Лендинг на Tilda на Украинском языке. Сразу присылайте последние хотя бы 3 работы на Tilda! Есть примеры и структура. Пишите только если вы согласны на указанную цену.
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- $50TildaЛендинг на TildaСайты «под ключ»3 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужен редизайн лендинга на tilda. ritor.by Ищу человека с художественным вкусом и пониманием маркетинга. Стандартные дизайны не предлагать. Шаблонный вариант могу сделать сам.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Создать сайт на тильде для цветочного магазинаСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
У меня уже есть сайт на Тильде. Акварельный клуб, курсы, мастер классы. Для нового курса нужен лендинг с подключением к продамусу и airtable. можно использовать существующий дизайн, только изменить немного цвет.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо разработать многостраничный лендинг на Tilda, примеры есть, разные страницы только основные (главная, контакты, о компании), остальные страницы на каждый товар шаблонные (для них нужен только шаблон, заполнять будет другой человек) За подробным ТЗ , ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $180
Нужно сверстать готовый дизайн на лендинге. Дизайн-макет собран в Фигме. (ПК + мобилка)Перенести нужно используя zero-блоки, и там где это возможно - стандартные блоки. Сделать адаптивные версии под все 4 варианта мобилки, что предлагается в Тильде.Ссылку на ...FigmaTildaВерстка лендингаЛендинг на TildaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $150
Создать 1 страничный лендинг на Tilda для бизнеса который торгует шинамиСайты «под ключ»26 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется создать продающий лендинг на Тильде по теме "Марафон по финансовой грамотности". Набор блоков стандартный: стартовая страница, кто проводит, программа, стоимость, отзывы, призыв к действию и т.д. Лендинг нужно сделать на Тильде. Очень приветствуется, если ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно сделать лендинг + прикрутить оплату. ТЗ во вложении В заявке указывайте цену и срок.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Есть макет лендинга - http://testcryptofam.tilda.ws/ Необходимо сделать приятный дизайн и реализовать на TildaДизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо сделать продающий лендинг на Tilda. Фото, тексты предоставлю. Пример: [url=https://katyaguru.com/super-sale]https://katyaguru.com/super-sale[/url] Лендинг нужен в течение недели.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужно сделать мини-лендинг с современным дизайном на 6-7 экранов, очень желательно с использованием zero-блоков на ТильдеСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
Привет) Есть такой лендинг: [b][url=https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit]https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit[/url][/b] Есть готовый текст для заполнения: [b][url=http://project6845849.tilda.ws/]http://project6845849.tilda.ws/[/url][/b] (Не форматирован, просто текст) Также в этом тексте можно понять какие продукты мы предложим на лендинге. Кого ищу: Дизайнера, работающего в Тильда. Не разработчика :) [b]Задача: Создать изображения ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $50
Ссылка на макет: https://clck.ru/33dDmz Оплата рос. карта, usdtДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Привет) Есть такой лендинг: [b][url=https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit]https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit[/url][/b] Есть готовый текст для заполнения: [b][url=http://project6845849.tilda.ws/]http://project6845849.tilda.ws/[/url][/b] (Не форматирован, просто текст) Также в этом тексте можно понять какие продукты мы предложим на лендинге. Кого ищу: Дизайнера, работающего в Тильда. Не разработчика :) [b]Задача: Создать изображения ...Дизайн лендингаTildaShopifyЛендинг на TildaДизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $40
Есть лендинг для приложения в финтехе/крипте. нужно подобрать хорошие смыслы, чтобы был более продажный, и влиял на конверсия. и еще обновить дизайн. если вы можете сделать что-то одно из этого, тоже пишите. Пишите есть ли опыт в чем-то ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
2 задачи для вебмастера: 1) Добавить страницы, кнопки и фото на сайте WIX 2) Перенести лендинг с Tilda на Wordpress и добавить несколько страниц.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте Нужно сделать лендинг на несколько экранов. Задача лендинга - максимальная конверсия трафика из adwords. Оплата — через сайт или paypal. В РФ только paypal, другие платежи не ходят. Присылайте ссылки на свои сверстанные работы, бюджет и время. СпасибоTildaGoogle AdsЛендинг на TildaСайты «под ключ»15 заявокЗакрытгод назад
- $21
Необходимо на основе имеющегося сайта компании (из сферы услуг) и/или ответов из анкеты, заполнить продающим контентом шаблон-лендинг на Тильда. Цель - получить сайт с хорошей информационной и продающей структурой, тем самым увеличить эффективность дальнейшей запущенной рекламной ...TildaЛендинг на TildaРекламная кампанияКопирайтинг5 заявокЗакрытгод назад
Сделать копию лендинга на Тильде https :// robeauty . me / shimmer Нужно сделать в Тильде максимально похожую копию страницы по ссылке. Там на сайте есть другие разделы, делаем только эту страницу. Все материалы (фото, видео) брать с исходного ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрытгод назад