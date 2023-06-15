Заказать лендинг на Tilda

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  • Создать Лендинг на Tilda на Украинском языке

    $50

    Нужно создать Лендинг на Tilda на Украинском языке. Сразу присылайте последние хотя бы 3 работы на Tilda! Есть примеры и структура. Пишите только если вы согласны на указанную цену.

    TildaЛендинг на Tilda
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Тильда

    Нужен редизайн лендинга на tilda. ritor.by Ищу человека с художественным вкусом и пониманием маркетинга. Стандартные дизайны не предлагать. Шаблонный вариант могу сделать сам.

    TildaЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лендинг на тильде

    У меня уже есть сайт на Тильде. Акварельный клуб, курсы, мастер классы. Для нового курса нужен лендинг с подключением к продамусу и airtable. можно использовать существующий дизайн, только изменить немного цвет.

    TildaЛендинг на Tilda
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка сайта на Tilda

    Необходимо разработать многостраничный лендинг на Tilda, примеры есть, разные страницы только основные (главная, контакты, о компании), остальные страницы на каждый товар шаблонные (для них нужен только шаблон, заполнять будет другой человек) За подробным ТЗ , ...

    TildaЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка лендинга на Тильде

    $180

    Нужно сверстать готовый дизайн на лендинге. Дизайн-макет собран в Фигме. (ПК + мобилка)Перенести нужно используя zero-блоки, и там где это возможно - стандартные блоки. Сделать адаптивные версии под все 4 варианта мобилки, что предлагается в Тильде.Ссылку на ...

    FigmaTildaВерстка лендингаЛендинг на Tilda
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Создать лендинг на Тильде

    Требуется создать продающий лендинг на Тильде по теме "Марафон по финансовой грамотности".  Набор блоков стандартный: стартовая страница, кто проводит, программа, стоимость, отзывы, призыв к действию и т.д. Лендинг нужно сделать на Тильде. Очень приветствуется, если ...

    TildaЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Лендинг на Тильде + Продуктовая визуализация как в примере

    Привет) Есть такой лендинг: [b][url=https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit]https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit[/url][/b] Есть готовый текст для заполнения: [b][url=http://project6845849.tilda.ws/]http://project6845849.tilda.ws/[/url][/b] (Не форматирован, просто текст) Также в этом тексте можно понять какие продукты мы предложим на лендинге. Кого ищу: Дизайнера, работающего в Тильда. Не разработчика :) [b]Задача: Создать изображения ...

    TildaShopifyЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Дизайн лендинга на Тильде и создать изображения по референсу

    Привет) Есть такой лендинг: [b][url=https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit]https://www.socialmediacalendar.co/pages/shopify-success-kit[/url][/b] Есть готовый текст для заполнения: [b][url=http://project6845849.tilda.ws/]http://project6845849.tilda.ws/[/url][/b] (Не форматирован, просто текст) Также в этом тексте можно понять какие продукты мы предложим на лендинге. Кого ищу: Дизайнера, работающего в Тильда. Не разработчика :) [b]Задача: Создать изображения ...

    Дизайн лендингаTildaShopifyЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Лендинг на тильде, нужно обновить дизайн у существующего и переделать.

    $40

    Есть лендинг для приложения в финтехе/крипте.  нужно подобрать хорошие смыслы, чтобы был более продажный, и влиял на конверсия.  и еще обновить дизайн.  если вы можете сделать что-то одно из этого, тоже пишите. Пишите есть ли опыт в чем-то ...

    TildaЛендинг на Tilda
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Доработка сайтов

    2 задачи для вебмастера: 1) Добавить страницы, кнопки и фото на сайте WIX 2) Перенести лендинг с Tilda на Wordpress и добавить несколько страниц.

    WordPressTildaWixЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сделать лендинг на тильде

    Здравствуйте Нужно сделать лендинг на несколько экранов. Задача лендинга - максимальная конверсия трафика из adwords. Оплата — через сайт или paypal. В РФ только paypal, другие платежи не ходят. Присылайте ссылки на свои сверстанные работы, бюджет и время. Спасибо

    TildaGoogle AdsЛендинг на Tilda
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать продающий контент для шаблона-лендинга на tilda.

    $21

    Необходимо на основе имеющегося сайта компании (из сферы услуг) и/или ответов из анкеты, заполнить продающим контентом шаблон-лендинг на Тильда. Цель - получить сайт с хорошей информационной и продающей структурой, тем самым увеличить эффективность дальнейшей запущенной рекламной ...

    TildaЛендинг на TildaРекламная кампания
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать копию лендинга на Тильде

    Сделать копию лендинга на Тильде https :// robeauty . me / shimmer Нужно сделать в Тильде максимально похожую копию страницы по ссылке. Там на сайте есть другие разделы, делаем только эту страницу. Все материалы (фото, видео) брать с исходного ...

    TildaЛендинг на Tilda
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    год назад