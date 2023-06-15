Есть лендинг для приложения в финтехе/крипте. нужно подобрать хорошие смыслы, чтобы был более продажный, и влиял на конверсия. и еще обновить дизайн. если вы можете сделать что-то одно из этого, тоже пишите. Пишите есть ли опыт в чем-то ...