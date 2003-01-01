Когда стоит вопрос о проведении эффективной маркетинговой компании, большинство организаций обращается к наружной рекламе. Она представляет собой отличный инструмент для информирования потребителей об открытии бизнеса, свежих акциях или спецпредложениях, а также для поддержания существующего имиджа бренда.

Чтобы изготовить вывески, баннеры, макет необходим немалый опыт. Дизайнер должен суметь донести рекламное послание, и подать его в наиболее привлекательном виде. Изготовление и производство наружной рекламы поставлено в наши дни на "широкую ногу". Практически каждая компания нуждается в рекламных услугах. Именно поэтому вакансии дизайнеров наружной рекламы можно встретить на множестве сайтов. В то же время поиски порой затягиваются, а предлагаемые варианты не подходят по ряду причин. Если вы хотите заказать вывески, баннеры или другие виды наружки вам больше не придется размещать объявления на десятках сайтов. Специалист, который требуется, точно найдется на Веблансер.

Особенности данной дизайнерской профессии

Дизайнер наружной рекламы, удаленно трудящийся или в штате, должен постоянно отслеживать изменения на профессиональном рынке. Его деятельность направлена на решение следующих задач:

разработка идеи и визуального воплощения рекламного сообщения;

обсуждение и согласование замысла с отделом маркетинга и заказчиком;

создание эскиза выбранного варианта проекта при помощи профессиональных инструментов;

внесение корректировок и утверждение окончательного дизайна.

Для работы по данному направлению, фрилансеру, кроме профильного образования, необходимо:

обладать художественными навыками;

знать основы дизайнерской обработки;

уметь работать с графическим планшетом;

быть опытным пользователем профессиональных компьютерных программ;

иметь творческое мышление;

быть любознательным.

К числу программ, которые досконально должен знать дизайнер, относятся:

Adobe Photoshop

Illustrator

Corel Draw

3D MAX

InDesign

При наличии всех этих навыков можно построить успешную карьеру дизайнера наружной рекламы удаленно. Главное, не останавливаться на базовых умениях, а продолжать развиваться в выбранном направлении.

Дизайнер наружной рекламы удаленно: выгоды и поиск

Поиск подходящего специалиста на фриланс бирже представляет собой более выгодный путь для заказчика, нежели обращение в отдельное рекламное агентство или студию. Во-первых, потому среди профессионалов в области дизайна внешней рекламы действительно много удаленщиков, предпочитающих трудится на себя. Во-вторых, сотрудничество с ними обходится дешевле по причине отсутствия лишних расходов. И, в-третьих, искать дизайнера наружной рекламы на фрилансе очень легко. Достаточно заглянуть на наш сайт.

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Дизайнер наружной рекламы: вакансии удаленно

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