Профессиональная разработка логотипа, фирменного стиля

Меня зовут Виктор.

И если Вам нужен яркий, запоминающийся логотип, фирменный стиль и многое другое,

то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.

Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно

на положительный, качественный результат. Довольный заказчик для меня - не менее

важный фактор, чем финансовая составляющая проекта. И если Вы готовы потратить

некоторое время на полноценную постановку задачи, отнесетесь к этому серьезно,

то мы поладим)

Опыт работы в дизайне имею весьма обширный, как фрилансер работаю много лет.

В активе - сотни реализованных проектов, победы во многих, в том числе и зарубежных,

конкурсах. Работаю сам, не в составе какого-либо агентства, а потому Вы избегаете

таких негативных моментов как переплата и некомпетентные менеджеры.Тем более,

поскольку я работаю на имя, то это заведомо означает что к Вашему заказу я

отнесусь очень серьезно.

При постоянном плодотворном сотрудничестве работает скидка на заказы.

Не работаю с такими политическими и религиозными организациями, чьи убеждения не

разделяю. В то же время готов на безвоздмездную работу для благотворительных организаций,

если на момент заказа буду свободен. С тем лишь условием что это будет проходить без

посредников, поскольку благотворительность считаю сугубо личным делом каждого)

Поскольку я явлюсь автором собственных работ, то оставляю за собой право на их

демонстрацию в своем портфолио, а также возможность размещения на страницах

специализированных каталогов по дизайну.В том случае, если заказчик настаивает на

неразмещении мной работы, то это возможно только за дополнительную плату.

Обращайтесь! Сделаю!

Все работы, представленные в моем портфолио куплены и защищены Законом об авторском праве. Любое воспроизведение данных работ печатным, электронным и прочими способами без

согласования с автором работ является незаконным, и влечет за собой гражданско-правовую

и административную ответственность.