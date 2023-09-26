azarnov

Виктор Азарнов azarnov

 
53 годаКазахстан/Кокшетау
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Профессиональная разработка логотипа, фирменного стиля

  Меня зовут Виктор.

  И если Вам нужен яркий, запоминающийся логотип, фирменный стиль и многое другое,

то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.

  Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно

на положительный, качественный результат. Довольный заказчик для меня - не менее

важный фактор, чем финансовая составляющая проекта. И если Вы готовы потратить 

некоторое время на полноценную постановку задачи, отнесетесь к этому серьезно,

то мы поладим)

  Опыт работы в дизайне имею весьма обширный, как фрилансер работаю много лет. 

В активе - сотни реализованных проектов, победы во многих, в том числе и зарубежных,

конкурсах. Работаю сам, не в составе какого-либо агентства, а потому Вы избегаете

таких негативных моментов как переплата и некомпетентные менеджеры.Тем более,

поскольку я работаю на имя, то это заведомо означает что к Вашему заказу я

отнесусь очень серьезно.

  При постоянном плодотворном сотрудничестве работает скидка на заказы.

  Не работаю с такими политическими и религиозными организациями, чьи убеждения не

разделяю. В то же время готов на безвоздмездную работу для благотворительных организаций,

если на момент заказа буду свободен. С тем лишь условием что это будет проходить без 

посредников, поскольку благотворительность считаю сугубо личным делом каждого)

  Поскольку я явлюсь автором собственных работ, то оставляю за собой право на их

демонстрацию в своем портфолио, а также возможность размещения на страницах 

специализированных каталогов по дизайну.В том случае, если заказчик настаивает на 

неразмещении мной работы, то это возможно только за дополнительную плату.

  Обращайтесь! Сделаю!

  Все работы, представленные в моем портфолио куплены и защищены Законом об авторском праве. Любое воспроизведение данных работ печатным, электронным и прочими способами без 

согласования с автором работ является незаконным, и влечет за собой гражданско-правовую 

и административную ответственность.

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
32%
заявок принято заказчиками
4
постоянных заказчиков
227
безопасных платежей
#1
Логотипы и Знаки
Лучший дизайнер логотипов декабря
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_1700566599628
Беларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
месяц назад
Логотип бренда Nekomics
Отличный исполнитель! Позитивно относился к правкам и доработкам. Подобрал необходимые шрифты и рисовку логотипа. Настоятельно рекомендую :)
Интересный проект, подробное техзадание и позитивное впечатление от сотрудничества. Рекомендую Дениса как заказчика, с которым комфортно и продуктивно работать!
Ответный отзыв
guest_1698761942856
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
$20
10 баллов
месяц назад
Создание логотипа для компании по импорту автомобилей.
Рекомендую !)
Рад был сотрудничать с Вами!
Ответный отзыв
guest_1699004251895
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Логотип viking ice bath
очень доволен работой Виктора, 10из10
Благодарю за интересный проект! Только позитивное впечатление от сотрудничества с Николаем.
Ответный отзыв
antonzh
Антон 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Гармони от Павла Уханова
Отличная работа! Спасибо
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Антоном!
Ответный отзыв
guest_1693158412126
Германия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
3 месяца назад
Логотип для фирмы занимающаяся бурением отверстий в стенах, потолках
Всё на высшем уровне! РЕКОМЕНДУЮ
Все чётко и профессионально. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
553 отзыва
$5/час
от $30от 2 дней
#1