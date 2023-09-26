Виктор Азарнов azarnovazarnov
Меня зовут Виктор.
И если Вам нужен яркий, запоминающийся логотип, фирменный стиль и многое другое,
то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.
Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно
на положительный, качественный результат. Довольный заказчик для меня - не менее
важный фактор, чем финансовая составляющая проекта. И если Вы готовы потратить
некоторое время на полноценную постановку задачи, отнесетесь к этому серьезно,
то мы поладим)
Опыт работы в дизайне имею весьма обширный, как фрилансер работаю много лет.
В активе - сотни реализованных проектов, победы во многих, в том числе и зарубежных,
конкурсах. Работаю сам, не в составе какого-либо агентства, а потому Вы избегаете
таких негативных моментов как переплата и некомпетентные менеджеры.Тем более,
поскольку я работаю на имя, то это заведомо означает что к Вашему заказу я
отнесусь очень серьезно.
При постоянном плодотворном сотрудничестве работает скидка на заказы.
Не работаю с такими политическими и религиозными организациями, чьи убеждения не
разделяю. В то же время готов на безвоздмездную работу для благотворительных организаций,
если на момент заказа буду свободен. С тем лишь условием что это будет проходить без
посредников, поскольку благотворительность считаю сугубо личным делом каждого)
Поскольку я явлюсь автором собственных работ, то оставляю за собой право на их
демонстрацию в своем портфолио, а также возможность размещения на страницах
специализированных каталогов по дизайну.В том случае, если заказчик настаивает на
неразмещении мной работы, то это возможно только за дополнительную плату.
Обращайтесь! Сделаю!
Все работы, представленные в моем портфолио куплены и защищены Законом об авторском праве. Любое воспроизведение данных работ печатным, электронным и прочими способами без
согласования с автором работ является незаконным, и влечет за собой гражданско-правовую
и административную ответственность.
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