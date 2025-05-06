Переделать логотип проекта или создать новый на основе имеющегося

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Завершен14 заявок60 просмотров

Есть готовый логотип с названием проекта, нарисованный в corel draw. Нужно переделать существующий либо создать новый в той же стилистике.

Минимализм. Одноцветный

CorelDRAWОтрисовка логотиповСоздание логотипов
10 дней назад
shapoklyak1
Максим 
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Выбранный исполнитель

azarnov
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$20
3 дня
Escrow
все отлично. быстро и красиво. спасибо
Благодарю за проект. Только позитивное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

azarnov
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#1
Логотипы и Знаки
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