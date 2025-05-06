Необходимо объединить два логотипа Salem Bot в один стильный финальный вариант. Убрать «пузико» у бота, сделать шрифт более восточным и разделить надпись на Salem и Bot разными цветами. Цвета можно скорректировать для свежести, общую концепцию менять не нужно. Срок выполнения — 1 час после утверждения, бюджет — $5.