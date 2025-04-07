Логотип компании

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Закрыт10 заявок35 просмотров

Нужно нарисовать логотип компании в .AI

Описание:

  1. логотип должен быть разноцветный, желательно с цветами радуги (пример логотип google)

  2. Можно попробовать использовать в логотипе (значен) первую букву  "B" или первые две буквы "BB". Название компании - BBrothers Group

  3. Компания работает в сфере IT (web) + SAP. Это должно как то учитываться в логотипе

  4. Нужно чтобы помимо текста был еще какой то значок или элемент. Одного текста не достаточно. Можно попробовать использовать символ или значок с буквой "B". Главное чтобы символ или значок был в сфере IT (web разработка)

  5. Логотип должен быть горизонтальным и должен всегда писаться вместе с названием компании. Пример: "Лого BBrothers" или "Лого BBrothers Group"

  6. Также стоит попробовать сделать на логотипе переход (градиент) между цветами радуги

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16 дней назад
skrami
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