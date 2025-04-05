Отрисовать лого в векторе

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Открыт11 заявок178 просмотров

Отрисовать лого в кривых для печати.

Скрин в приложении , лого сердечко.

Срок 2 часа.

Отрисовка логотипов
25 дней назад
Максим
 
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