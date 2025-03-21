Дизайн логотипа для ивент-сайта

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Закрыт7 заявок53 просмотра

Требуется дизайнер для разработки логотипа для сайта, посвящённого ивент-тематике. Важно создать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать суть сайта и привлечет внимание целевой аудитории.

Создание логотипов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Логотипы и Знаки
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