Необходимо доработать существующий логотип, предоставленный в векторном формате. Ожидается улучшение дизайна с учетом современных тенденций. Ищем профессионала с опытом в графическом дизайне.
Дизайн логотипа для ивент-сайта
Требуется дизайнер для разработки логотипа для сайта, посвящённого ивент-тематике. Важно создать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать суть сайта и привлечет внимание целевой аудитории.
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