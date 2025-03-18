Я хочу, чтобы логотип представлял собой плод самого растения марихуана, чтобы логотип вызывал теплые чувства, уют и расслабление. И я хочу, чтобы на нем было написано CoffeShop.

Лого будет использоваться на вывеске, рекламных буклетах, и так же аватаркой в соц. сетях. Хотим 3d визуализацию, но чтобы выглядело максимально сочно, и насыщенно, будто фотография. Под плодом, я имею ввиду шишку.