Логотип для кофешопа.

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Закрыт20 заявок146 просмотров

Я хочу, чтобы логотип представлял собой плод самого растения марихуана, чтобы логотип вызывал теплые чувства, уют и расслабление. И я хочу, чтобы на нем было написано CoffeShop.

Лого будет использоваться на вывеске, рекламных буклетах, и так же аватаркой в соц. сетях. Хотим 3d визуализацию, но чтобы выглядело максимально сочно, и насыщенно, будто фотография. Под плодом, я имею ввиду шишку.

Создание логотипов
месяц назад
Alina_Kupil
Алина 
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