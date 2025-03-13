Дизайн логотипа для бирки бренда одежды

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Закрыт8 заявок48 просмотров

Требуется дизайнер для разработки логотипа бирки бренда одежды. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет отражать стиль и концепцию бренда.

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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