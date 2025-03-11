Запрос на разработку дизайна бренда и упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок60 просмотров

Мне нужен полный дизайн-пакет для наборов вязаных игрушек, включая логотип, упаковку и визуальное оформление Amazon-страницы.

1. Логотип - стильный и запоминающийся, отражающий тему вязания игрушек.

2. Дизайн упаковки - упаковка в формате пакета (не коробки), с привлекательным и понятным оформлением для целевой аудитории.

3. Графика для Amazon

Вопросы к вам:

• Сколько времени займет выполнение работы?

• Какова стоимость?

• Есть ли у вас примеры похожих проектов?

Буду рада ответить на любые вопросы!

AmazonДизайн интернет-магазиновОтрисовка логотиповСоздание карточек товаровСоздание логотипов
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OlgaPikuza
Оля 
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