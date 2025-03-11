Требуется дизайнер для разработки логотипа и визиток для бренда нижнего белья. Ищем специалиста с опытом, который сможет предложить уникальный и запоминающийся дизайн. Укажите стоимость услуг и примеры предыдущих работ.
Запрос на разработку дизайна бренда и упаковки
Мне нужен полный дизайн-пакет для наборов вязаных игрушек, включая логотип, упаковку и визуальное оформление Amazon-страницы.
1. Логотип - стильный и запоминающийся, отражающий тему вязания игрушек.
2. Дизайн упаковки - упаковка в формате пакета (не коробки), с привлекательным и понятным оформлением для целевой аудитории.
3. Графика для Amazon
Вопросы к вам:
• Сколько времени займет выполнение работы?
• Какова стоимость?
• Есть ли у вас примеры похожих проектов?
Буду рада ответить на любые вопросы!
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