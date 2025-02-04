Необходимо создать дизайн мини-книги (Workbook) на 28 страниц с обложкой в стиле old money и барокко. Задачи включают оформление первой страницы, выравнивание текста и оформление глав с декоративными элементами. Проект должен быть выполнен в течение 5 дней, стиль должен быть женственным и элегантным.