Дизайн для коробки игрушек для когек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок40 просмотров

1. Общие требования

  • Размер упаковки 420x179x50

  • Упаковка предназначена для набора игрушек для кошек, основная тема — котики и мышки.

  • Дизайн должен быть нанесен на все внешние стороны упаковки, кроме дна.

  • Внутренние стороны коробки остаются без дизайна.

  • Цветовая палитра должна быть привлекательной для владельцев кошек, использовать теплые и мягкие оттенки.

  • Графика должна быть четкой, с векторными иллюстрациями, чтобы сохранять качество при печати.

2. Элементы дизайна

  • Логотип: разместить на верхней стороне упаковки и на одной из боковых граней.

  • Иллюстрации:

    • Различные изображения кошек в игривых позах.

    • Иллюстрации игрушек в форме мышек.

    • Лапки или другие декоративные элементы, подходящие тематике.

  • Текст:

    • Название бренда/продукта.

    • Короткое описание или слоган (предоставим, на одной из боковых сторон на белом фоне).

    • Информация о пользе игрушек (предоставим, на одной из боковых сторон на белом фоне).

3. Формат исходников

  • Векторный формат (AI, EPS) с возможностью редактирования.

  • Цветовой режим CMYK для печати.

  • Высокое разрешение для детализированной печати.

4. Дополнительные материалы в прикреплённых файлах

  • Прототип коробки в развернутом виде (вектор предоставим).

  • Содержимое коробки 6-7 игрушек на веревке.

  • Логотип бренда (цвета можно изменить так как логотип полностью не утверждён).

  • Остальные изображения для примера

Adobe IllustratorДизайн объектовСоздание иллюстрацийСоздание логотипов
3 месяца назад
nata_natan
Наталия 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Валентина
 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
19 часов назад
58 отзывов
3 месяца назад
Олена
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Илья
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
26 минут назад
116 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
#1
Дизайн продукции
Поліна
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
18 часов назад
447 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Оформить брошюру по примеру

    $10

    Необходимо оформить брошюру на основе готового документа в формате .docx. Работа включает добавление картинок, созданных с помощью нейросети. Итоговая работа должна быть предоставлена в форматах .docx и .pdf.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн для подарочного медведя Bearbrick 70 см

    $50

    Требуется разработка дизайна для фигурки медведя Bearbrick 70 см. Необходимо создать 4 проекции (перед, зад, лево, право) на основе идеи и набросков. Изображения нужны в растровом формате, так как медведь будет расписываться вручную.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Дизайнер карточек товаров для плавания

    Необходим дизайнер для разработки ярких и привлекательных карточек товаров для плавания. Задача включает создание дизайна для 25 товаров, с акцентом на оригинальность и выделение среди конкурентов. Оплата: главная карточка - 1300, последующие - 1200.

    Создание карточек товаров
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн воркбук

    $30

    Необходимо создать дизайн мини-книги (Workbook) на 28 страниц с обложкой в стиле old money и барокко. Задачи включают оформление первой страницы, выравнивание текста и оформление глав с декоративными элементами. Проект должен быть выполнен в течение 5 дней, стиль должен быть женственным и элегантным.

    Верстка книгДизайн обложек
    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн переносного ПОС терминала

    Требуется разработка дизайна переносного ПОС терминала для оплаты банковскими картами и биометрией. Основное внимание уделяется удобству, стилю и современности. Необходимо создать качественные рендеры для представления продукта клиентам и руководству. Возможна разработка инженерной модели, но это не является обязательным.

    Дизайн объектовРендеринг
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайнер для разработки этикетки косметического средства

    Требуется дизайнер для создания этикетки косметического средства. Необходимо разработать уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать концепции продукции и привлекать внимание потребителей.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн плашки "Состав команды"

    $40

    Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Элемент должен отображать стартовый состав (11 игроков + тренер) диагонально, а рядом - запасных (12 человек) в меньшем формате. Возможна дополнительная работа над другими элементами графического пакета в том же стиле.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Минималистичный дизайн в премиум сегменте

    $200

    Ищется дизайнер для разработки минималистичного дизайна продукции в премиум сегменте. Требуется наличие опыта работы с брендами одежды. Бюджет составляет до 100 тыс тг (20 тыс рублей).

    Дизайн одежды
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн

    Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Дизайн должен включать отображение стартового состава по диагонали, а также запасного состава и тренера. Пример прикреплен. Укажите в заявке бюджет и сроки выполнения. Возможна дальнейшая работа над другими элементами графического пакета.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад