Необходимо оформить брошюру на основе готового документа в формате .docx. Работа включает добавление картинок, созданных с помощью нейросети. Итоговая работа должна быть предоставлена в форматах .docx и .pdf.
Дизайн для коробки игрушек для когек
1. Общие требования
Размер упаковки 420x179x50
Упаковка предназначена для набора игрушек для кошек, основная тема — котики и мышки.
Дизайн должен быть нанесен на все внешние стороны упаковки, кроме дна.
Внутренние стороны коробки остаются без дизайна.
Цветовая палитра должна быть привлекательной для владельцев кошек, использовать теплые и мягкие оттенки.
Графика должна быть четкой, с векторными иллюстрациями, чтобы сохранять качество при печати.
2. Элементы дизайна
Логотип: разместить на верхней стороне упаковки и на одной из боковых граней.
Иллюстрации:
Различные изображения кошек в игривых позах.
Иллюстрации игрушек в форме мышек.
Лапки или другие декоративные элементы, подходящие тематике.
Текст:
Название бренда/продукта.
Короткое описание или слоган (предоставим, на одной из боковых сторон на белом фоне).
Информация о пользе игрушек (предоставим, на одной из боковых сторон на белом фоне).
3. Формат исходников
Векторный формат (AI, EPS) с возможностью редактирования.
Цветовой режим CMYK для печати.
Высокое разрешение для детализированной печати.
4. Дополнительные материалы в прикреплённых файлах
Прототип коробки в развернутом виде (вектор предоставим).
Содержимое коробки 6-7 игрушек на веревке.
Логотип бренда (цвета можно изменить так как логотип полностью не утверждён).
Остальные изображения для примера
Заявки фрилансеров
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