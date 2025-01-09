Дизайн

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Закрыт7 заявок47 просмотров

Нужно придумать дизайн элемента "Состав команды" для футбольной трансляции.

Дизайн должен быть стильный, красивый, современный.

Приблизительный пример прикреплен: отображаем по диагонали стартовый состав. А рядом надо как-то разместить еще запасной состав и тренера.

Детали обсудим в личке.

Выбранному исполнителю отдельно закажу и другие элементы этого же графического пакета в том же стиле.

В заявке укажите ваш бюджет и сроки.

Дизайн объектов
4 месяца назад
Zdorova1
Сергей 
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3 месяца назад
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