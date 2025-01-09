Требуется иллюстратор с опытом работы графическим дизайнером от 2 лет. Необходимы навыки работы в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и Figma. Задачи включают разработку макетов рекламных материалов, таких как буклеты, каталоги и постеры, а также верстку полиграфической продукции и подготовку файлов к печати.
Дизайн
Нужно придумать дизайн элемента "Состав команды" для футбольной трансляции.
Дизайн должен быть стильный, красивый, современный.
Приблизительный пример прикреплен: отображаем по диагонали стартовый состав. А рядом надо как-то разместить еще запасной состав и тренера.
Детали обсудим в личке.
Выбранному исполнителю отдельно закажу и другие элементы этого же графического пакета в том же стиле.
В заявке укажите ваш бюджет и сроки.
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