Мапа виноградника

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Закрыт5 заявок49 просмотров

Доброго дня!

На основі вже існуючої мапи зробити естетично приємну (sample_zxq - приклад того як це може виглядати). Надаю файл .ai старої мапи та .pdf із змінами по наповненню. Картинка буде друкуватися, тож потрібна хороша якість. Вліпити десь збоку лого. Шрифти і кольори надаю

Замінити/додати:

Sauvignon Blanc - Sauvignon Blanc (Musque Clone)

Muscat - Muscat Blanc

Picpoul - Picpoul Blanc

Grenache - Grenache Noir

Результат - файли .ai, .pdf, jpeg/jpg. У заявці чекаю ціну у грн і скільки часу потрібно на роботу.

Adobe IllustratorСоздание карт
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