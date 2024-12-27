Дизайнер для иллюстраций в детском проекте

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Закрыт3 заявки18 просмотров

Ищем дизайнера для создания иллюстраций в рамках детского образовательного проекта. Требуется отрисовка различных иллюстраций, которые будут использоваться в материалах проекта. Пожалуйста, предоставьте портфолио с примерами ваших работ.

Создание иллюстраций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
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