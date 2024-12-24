Дизайнер для рекламных макетов в соцсетях

Требуется разработать 2-3 варианта графического оформления для автомобиля Smart 451. Первый вариант — агрессивный стиль с насыщенными цветами и текстами. Второй вариант — мультяшный стиль 'Happy Tree Friends' с яркими персонажами и хаотичными элементами. Необходимо подготовить визуализацию с видами автомобиля со всех сторон и учесть особенности компактного кузова.