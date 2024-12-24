Дизайнер для рекламных макетов в соцсетях

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки193 просмотра

Ищу дизайнера для разработки рекламных макетов для социальных сетей. Требуется создание креативных и привлекательных дизайнов для привлечения аудитории.

Создание креативов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Серафим
 
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4 месяца назад
4 месяца назад