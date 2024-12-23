Дизайнер для оформления постов в Инстаграме и Телеграме

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка362 просмотра

Нужен дизайнер для оформления постов в Инстаграме и Телеграме. Требуется создать уникальные и привлекательные дизайны, соответствующие определенной тематике. Ожидается креативный подход и умение работать с визуальным контентом.

InstagramTelegramДизайн постов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Акмарал
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад