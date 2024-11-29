Зробити копію готових проєктів

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка152 просмотра

Потрібно 3 копії трьох різних робот з графічного дизайну(дві різні церкви та місткий пейзаж)

4 месяца назад
guest_1734698625200
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

JenyaNaum
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$8
2 дня
Escrow
Чітке завдання, мінімум обмеженнь

Заявки фрилансеров

JenyaNaum
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад