Требуется UX/UI дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Я ищу UX/UI дизайнера с опытом работы в данной области.

Важны знания технологий и умение работать с технически сложными интерфейсами.

Предлагаю гибкий бюджет, который мы можем обсудить.

Жду ваших откликов!

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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