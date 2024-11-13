Оформление гайда

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок8 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет помочь с созданием и оформлением нового гайда, а также редактированием уже готового материала.

Задача срочная, нужна квалифицированная помощь.

Пожалуйста, откликайтесь, если у вас есть соответствующий опыт и вы можете приступить к работе в ближайшее время.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
42 отзыва
6 месяцев назад