Ищу дизайнера, который сможет помочь с созданием и оформлением нового гайда, а также редактированием уже готового материала.

Задача срочная, нужна квалифицированная помощь.

Пожалуйста, откликайтесь, если у вас есть соответствующий опыт и вы можете приступить к работе в ближайшее время.