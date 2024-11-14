Я ищу художника / VFX artist для работы над проектами в сфере мобильных приложений.

У кандидата должен быть минимум 1 год опыта в визуальных эффектах, желательно в игровой или киноиндустрии.

Необходимы отличные навыки работы с Houdini, Adobe After Effects, Nuke или аналогичными программами.

Также требуется опыт создания и интеграции визуальных эффектов в Unreal Engine, знание физики и симуляции природных явлений.

Ожидается способность к созданию уникальных визуальных эффектов в соответствии с требованиями проекта.