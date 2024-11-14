Требуется дизайнер для создания и оформления нового гайда по дизайну интерфейсов и игр. Также необходимо редактирование уже готового материала. Задача срочная, требуется квалифицированная помощь с опытом в данной области.
Художник / VFX artist
Я ищу художника / VFX artist для работы над проектами в сфере мобильных приложений.
У кандидата должен быть минимум 1 год опыта в визуальных эффектах, желательно в игровой или киноиндустрии.
Необходимы отличные навыки работы с Houdini, Adobe After Effects, Nuke или аналогичными программами.
Также требуется опыт создания и интеграции визуальных эффектов в Unreal Engine, знание физики и симуляции природных явлений.
Ожидается способность к созданию уникальных визуальных эффектов в соответствии с требованиями проекта.
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