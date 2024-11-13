Требуется дизайнер продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Привет! Меня зовут Андрей Карелин, и я руковожу группой дизайнеров Пэй Еком. Мы занимаемся дизайном платёжных сценариев и финтех-решений для бизнесов. Я ищу в B2B-направление сильного и опытного дизайнера продукта, который понимает особенности финтеха и B2B, и знает, как сделать сложное и комплексное простым, понятным и красивым, одновременно решив задачи бизнеса. Требования: опыт в дизайне продукта, понимание финтеха и B2B, способность упрощать сложные задачи, желание развиваться в команде. Бюджет: по договоренности

6 месяцев назад
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Виталик
 
30 лет
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130 отзывов
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Тина
 
24 года
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6 месяцев назад