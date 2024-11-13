Привет! Меня зовут Андрей Карелин, и я руковожу группой дизайнеров Пэй Еком. Мы занимаемся дизайном платёжных сценариев и финтех-решений для бизнесов. Я ищу в B2B-направление сильного и опытного дизайнера продукта, который понимает особенности финтеха и B2B, и знает, как сделать сложное и комплексное простым, понятным и красивым, одновременно решив задачи бизнеса. Требования: опыт в дизайне продукта, понимание финтеха и B2B, способность упрощать сложные задачи, желание развиваться в команде. Бюджет: по договоренности