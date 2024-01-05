Digital artist | NFT

Профессиональный цифровой художник / Digital artist (цифровая живопись, рисунок, концепт арт) Создание NFT, 2D, 3D ART, illustration art. Также ретушь и художественная обработка фото.

Я художник и иллюстратор, специализирующийся на 2D | 3D, я предлагаю свой многолетний опыт иллюстрации любому потенциальному клиенту, которому требуется высококачественная работа без компромиссов; независимо от потребности, я могу выполнить ваш запрос.

Я разбираюсь в аспектах создания детальных работ в сочетании с разработкой персонажей по спецификации, хотите монстров или существ, я могу это сделать, хотите причудливый художественный стиль, я могу сделать и это. Я очень гибкая в работе.

Если вы в чем-то не уверены, не стесняйтесь связаться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы прояснить серые зоны.

Связаться со мной можно: Telegram https://t.me/Tina_digital_artist