Дизайнер для оформления Ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Я ищу дизайнера для оформления Ютуб канала.

Нужно сделать шапку канала, а возможно также аватарку и обложки.

Жду ваших предложений!

YouTubeСоздание аватарок
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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