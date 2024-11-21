Дизайнер интерфейса для устройства умного дома

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Ищу дизайнера интерфейса для устройства умного дома. Есть текущий дизайн, нужно переработать. Срочная работа, нужно выполнить сегодня.

Дизайн интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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