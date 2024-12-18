Требуется разработать дизайн интерфейса по образцу в фирменном стиле. Задача включает создание одной страницы. Техническое задание будет предоставлено выбранным кандидатам. Бюджет ограничен, работа срочная.
2D художник для мобильных и веб игр
Команда разработчиков мобильных и веб игр ищет 2D художника для создания промо материалов, а также для участия в разработке нового 3D проекта. Необходимо создание привлекательных иконок и обложек для мобильных и веб-игр, а также графических элементов для нового 3D проекта, включая карты местности и панели управления ресурсами. Разработка UI/UX дизайна также входит в задачи.
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