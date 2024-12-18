2D художник для мобильных и веб игр

Команда разработчиков мобильных и веб игр ищет 2D художника для создания промо материалов, а также для участия в разработке нового 3D проекта. Необходимо создание привлекательных иконок и обложек для мобильных и веб-игр, а также графических элементов для нового 3D проекта, включая карты местности и панели управления ресурсами. Разработка UI/UX дизайна также входит в задачи.