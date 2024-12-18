2D художник для мобильных и веб игр

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявокнет просмотров

Команда разработчиков мобильных и веб игр ищет 2D художника для создания промо материалов, а также для участия в разработке нового 3D проекта. Необходимо создание привлекательных иконок и обложек для мобильных и веб-игр, а также графических элементов для нового 3D проекта, включая карты местности и панели управления ресурсами. Разработка UI/UX дизайна также входит в задачи.

UI/UXДизайн обложекСоздание иконокСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
61 отзыв
4 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Галина
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад