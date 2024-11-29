Сделать дизайн интерфейса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки5 просмотров

Нужно сделать дизайн интерфейса по образцу. Там все просто и примитивно, надо сделать все только в фирменном стиле. Одна страница. ТЗ скину выбранным кандидатам. Бюджет ограниченный, работа срочная

Дизайн интерфейсов
5 месяцев назад
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#1
Дизайн интерфейсов и игр
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