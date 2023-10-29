Веб-дизайн сайтов
Всех приветствую!
Я UI/UX дизайнер с опытом разработки сервисов и сайтов в 1,5 года, также ьбольшой опыт передачи макетов в верстку
С радостью возьмусь за такую работу как:
-Сервисы
-Лендинги
-Многостраничные сайты
-Интернет магазины
-Приложения
мои работы также есть на Dribble и Behance
https://dribbble.com/katamana93
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для сервиса аналитикинет просмотров
- Доска проектов1 просмотр
- Магазин зоотоваров PETShop2 просмотра
- Платформа для поиска бизнес партнеров1 просмотр
Дизайн сайтов
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$15/час
от $50от 2 дней
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