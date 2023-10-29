Веб-дизайн сайтов

Всех приветствую!

Я UI/UX дизайнер с опытом разработки сервисов и сайтов в 1,5 года, также ьбольшой опыт передачи макетов в верстку

С радостью возьмусь за такую работу как:

-Сервисы

-Лендинги

-Многостраничные сайты

-Интернет магазины

-Приложения

мои работы также есть на Dribble и Behance

https://dribbble.com/katamana93

https://www.behance.net/ekaterinamint