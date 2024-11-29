Команда разработчиков ищет 2D художника для создания промо материалов, иконок и обложек для мобильных и веб-игр. В задачи входит разработка графических элементов для нового 3D проекта, включая карты местности и панели управления ресурсами, а также создание UI/UX дизайна.
Дизайнер для проекта коуча
Срочно требуется дизайнер с опытом работы от 2-х лет для проекта коуча. Нужно создать три варианта главного экрана до 20.12 и сдать весь дизайн (8 блоков) до 24.12. Желающие присылайте стоимость блока и примеры работ.
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