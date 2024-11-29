Дизайнер для проекта коуча

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Срочно требуется дизайнер с опытом работы от 2-х лет для проекта коуча. Нужно создать три варианта главного экрана до 20.12 и сдать весь дизайн (8 блоков) до 24.12. Желающие присылайте стоимость блока и примеры работ.

4 месяца назад
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