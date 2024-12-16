Иллюстратор для создания иллюстраций и макета

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Закрыт3 заявки199 просмотров

Требуется иллюстратор для выполнения следующих задач: предложить разные стилистики иллюстраций, отрисовать 15 картинок в выбранной стилистике в векторе Adobe Illustrator под дальнейший моушн дизайн, собрать картинки и текст в один макет. Проект планируется на 1-2 недели. Резюме и портфолио присылать на указанный контакт.

Adobe IllustratorСоздание иллюстраций
5 месяцев назад
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