Необходимо собрать целостный дизайн татуировки, которая будет охватывать область от щиколотки до колена. Дизайн должен включать различных персонажей. Примеры будут предоставлены.
Дизайнер инфографики для карточек товаров на WB
Создание дизайна инфографики для карточек товаров на Wildberries (WB). Требуется профессиональный дизайнер с опытом работы в данной области.
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