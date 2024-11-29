Дизайнер инфографики для карточек товаров на WB

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Закрыт2 заявки185 просмотров

Создание дизайна инфографики для карточек товаров на Wildberries (WB). Требуется профессиональный дизайнер с опытом работы в данной области.

WildberriesСоздание инфографикиСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Станислав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад