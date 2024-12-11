Дизайнер для прорисовки эскизов

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки322 просмотра

Ищу дизайнера для создания 6 эскизов.

Срок выполнения - до 13 декабря.

Примеры ожидаемого результата можно найти по ссылке:

https://t.me/ReferensFreelance/634?single

Стоимость обговаривается в личных сообщениях.

5 месяцев назад
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