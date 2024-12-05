Необходимо создать два комплекта графики для публикации приложения в App Store и Google Play. Подготовить 5–6 скриншотов для каждого магазина, с простыми макапами для App Store и немного более креативными для Google Play. Все работы должны соответствовать стандартным размерам, тексты и примеры скриншотов будут предоставлены. Срок выполнения — 2–3 дня, бюджет — $20.
Инфографика
Сделать инфографику для товара:
https://www.wildberries.ru/catalog/226098573/detail.aspx?targetUrl=GP
Четко, красиво. Все подробности исполнителю.
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