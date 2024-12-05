Необходимо создать два комплекта графики для публикации приложения в App Store и Google Play. Подготовить 5–6 скриншотов для каждого магазина, с простыми макапами для App Store и немного более креативными для Google Play. Все работы должны соответствовать стандартным размерам, тексты и примеры скриншотов будут предоставлены. Срок выполнения — 2–3 дня, бюджет — $20.