Ищется дизайнер для создания статических рекламных креативов. Обязателен опыт в создании рекламы, желательно в арбитраже (гемблинг, беттинг). Если опыта в указанных нишах нет, но есть в других, также рассматриваются кандидаты. Работаем с большим объемом заказов, обеспечивая постоянный поток задач и средний доход 1500$ в месяц.