Дизайнер для создания баннеров для Яндекс Карт

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Закрыт2 заявки14 просмотров

Я ищу дизайнера для создания баннеров для Яндекс Карт.

Баннеры должны быть выполнены в соответствии с нашим фирменным стилем.

Нужно, чтобы дизайнер имел хороший вкус и опыт в создании баннеров.

Создание баннеровЯндекс Карты
5 месяцев назад
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Дина
 
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