Создание статических рекламных креативов

Привет!



Требуется дизайнер для создания статичных рекламных креативов.

ОБЯЗАТЕЛЕН опыт в создании рекламных креативов.

Желательно с опытом в арбитраже (гемблинг, беттинг и другие вертикали).

Если такого опыта нет, но есть в других нишах, тоже можете обращаться.

Работы очень много, и она будет постоянно.

Средний заработок в месяц — 1500$