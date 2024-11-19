Создание статических рекламных креативов

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок59 просмотров

Привет!


Требуется дизайнер для создания статичных рекламных креативов.

ОБЯЗАТЕЛЕН опыт в создании рекламных креативов.

Желательно с опытом в арбитраже (гемблинг, беттинг и другие вертикали).

Если такого опыта нет, но есть в других нишах, тоже можете обращаться.

Работы очень много, и она будет постоянно.

Средний заработок в месяц — 1500$

Создание креативов
5 месяцев назад
maximusglk
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