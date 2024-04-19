Полиграфический дизайн и верстка
Более 10 лет занимаюсь дизайном и версткой печатной продукции.
Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#79
рейтинг фрилансера
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2 из 5
#1— Презентации
ТОП-5— Верстка полиграфии
ТОП-5— Наружная реклама
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ТОП-5— Дизайн продукции
ТОП-5— Баннеры
ТОП-5— Фирменный стиль
Портфолио
- Gif-банер40 просмотров
- Gif-банер42 просмотра
- Gif-банер13 просмотров
- Gif-банер14 просмотров
- Карточки для OZON107 просмотров
- Этикетка для конопляного масла77 просмотров
- Этикетка для конопляного чая115 просмотров
- Футболка104 просмотра
- Карточки для wildberries217 просмотров
- Презентация273 просмотра
- Хайлайты для инстаграма233 просмотра
- Анимационный баннер185 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 месяца назад
Дизайн этикеток
Спасибо, рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, оплата сразу после утверждения макета, рекомендую!
$60
10 баллов
9 месяцев назад
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
все отлично, спасибо за заказ
$34
10 баллов
год назад
Дизайн объектов
Отличная работа! Рекомендую Ольгу, как профессионала в своей работе, который быстро и качественно реализует Ваш проект.
Ответный отзыв
все отлично
$80
10 баллов
год назад
Создание презентаций
Все отлично. Работа принята.
Ответный отзыв
все отлично
$36
10 баллов
год назад
Дизайн этикеток
Отлично выполнена работа! Спасибо Ольге за её профессионализм. Рекомендую Ольгу, как отличного специалиста в своей работе!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо за заказ!
Верстка полиграфии
48 отзывов
от $10
от 1 дня
#2
Дизайн продукции
37 отзывов
от $20
от 1 дня
#2
Презентации
10 отзывов
от $20
от 1 дня
#1
Баннеры
6 отзывов
от $10
от 1 дня
#3
Наружная реклама
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#2
Фирменный стиль
4 отзыва
от $20
от 2 дней
#5