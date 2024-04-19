olga_ks

Ольга olga_ks

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
13 часов назад
Полиграфический дизайн и верстка

Более 10 лет занимаюсь дизайном и версткой печатной продукции.

Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma

#1Добавление эффектов
#2Дизайн этикеток
#2Обработка изображений
#3Создание презентаций
#7Дизайн объектов
#10Дизайн интернет-магазинов
#29Создание баннеров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#79
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
#1
Презентации
ТОП-5
Верстка полиграфии
ТОП-5
Наружная реклама
ТОП-5
Дизайн продукции
ТОП-5
Баннеры
ТОП-5
Фирменный стиль
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Отзывы заказчиков

Mesjkin
39 лет
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$40
10 баллов
3 месяца назад
Создать шаблон для печати наклейки
Дизайн этикеток
Спасибо, рекомендую
Четко поставленные задачи, оплата сразу после утверждения макета, рекомендую!
Ответный отзыв
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$60
10 баллов
9 месяцев назад
Подготовить макет инструкции под печать
Все отлично, спасибо!
все отлично, спасибо за заказ
Ответный отзыв
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$34
10 баллов
год назад
Дизайн этикетки
Дизайн объектов
Отличная работа! Рекомендую Ольгу, как профессионала в своей работе, который быстро и качественно реализует Ваш проект.
все отлично
Ответный отзыв
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$80
10 баллов
год назад
Готовую презентацию оформить в едином стиле
Создание презентаций
Все отлично. Работа принята.
все отлично
Ответный отзыв
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$36
10 баллов
год назад
Макет этикетки
Дизайн этикеток
Отлично выполнена работа! Спасибо Ольге за её профессионализм. Рекомендую Ольгу, как отличного специалиста в своей работе!
Все отлично, спасибо за заказ!
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
48 отзывов
от $10
от 1 дня
#2
Дизайн продукции
37 отзывов
от $20
от 1 дня
#2
Презентации
10 отзывов
от $20
от 1 дня
#1
Баннеры
6 отзывов
от $10
от 1 дня
#3
Наружная реклама
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#2
Фирменный стиль
4 отзыва
от $20
от 2 дней
#5
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