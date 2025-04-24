Ищем дизайнера для разработки концептуального дизайна спортивных костюмов. Необходимо предоставить портфолио при отклике на заказ. Ожидается креативный подход и понимание современных трендов в дизайне одежды.
Этикетки гидроизоляционных мастик на вёдра пластиковые вёдра
Этикетки гидроизоляционных битумных мастик на вёдра пластиковые вёдра. Старый дизайн не устраивает и изменился логотип, название продукта. Есть старая этикетка в Corel Draw с размерами. Всего 7 видов мастик. У каждого вида 3 размера 3, 10 и 18 кг. Нужен один общий дизайн с распложением лого, Название компании, контакты и тд. Общий стиль. А у каждого отдельного товара меняется название текст, фон и тому подобное.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции2 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется дизайнер для создания упаковки косметических средств. Необходимо разработать уникальный дизайн коробки. Примеры работ и стоимость услуг обязательны.Закрыт17 часов назад
Ищется дизайнер для разработки капсулы для бренда одежды. Первоначальное создание дизайна с последующими обновлениями каждые 2-3 месяца. Ожидается креативный подход и внимание к модным трендам.Закрыт17 часов назад
Ищется дизайнер для создания упаковки косметических продуктов. Необходим опыт в области дизайна упаковки. Задача включает разработку привлекательного и функционального дизайна для косметической продукции.Закрыт2 дня назад
- $10
Ищется дизайнер для создания 3-5 уникальных наклеек на любую тематику, включая милых животных, еду и абстрактные сюжеты. Нужен стильный внешний вид и проработанные детали. Предпочтителен векторный формат. Примеры работ приветствуются.Дизайн продукции8 заявокОткрытмесяц назад
- $150
Требуется разработка оригинального дизайна упаковки для батончиков и конфет ТМ 'Fast Fit' с акцентом на протеин и отсутствие сахара. Упаковка должна быть легкой и спортивной, с возможностью различать вкусы без визуализации. Необходимо представить итоговый вариант в виде мокапа. Использовать бесплатные шрифты и элементы, возможно с черным фоном и золотыми деталями.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт9 дней назад
Требуется дизайнер для разработки уникальных этикеток для косметических продуктов. Важно учитывать требования к брендингу и целевой аудитории. Ожидается предоставление нескольких вариантов дизайна для выбора.Закрытмесяц назад
Требуется дизайнер для разработки профессионального шаблона каталога продукции в Canva для смарт-фитнеса. Необходимо создать структурированный и визуально привлекательный макет, учитывающий категории продукции и аудитории B2B и B2C. В шаблоне должно быть место для фото, описаний и иконок. Ожидается современный и технологичный стиль дизайна. Срок выполнения — до 10 рабочих дней.Закрыт17 дней назад
- $10
Требуется разработать 3D-модель контейнера для дрона, основываясь на предоставленном примере с изменением необходимых параметров. Работа должна быть выполнена в SolidWorks.Закрыт20 дней назад
Ищется дизайнер одежды для создания коллекций платьев премиум-сегмента. Необходим анализ модных тенденций и разработка уникального дизайна. Работа удаленная с гибким графиком, возможна проектная или постоянная занятость.Закрыт23 дня назад