Этикетки гидроизоляционных мастик на вёдра пластиковые вёдра

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Открыт4 заявки17 просмотров

Этикетки гидроизоляционных битумных мастик на вёдра пластиковые вёдра. Старый дизайн не устраивает и изменился логотип, название продукта. Есть старая этикетка в Corel Draw с размерами. Всего 7 видов мастик. У каждого вида 3 размера 3, 10 и 18 кг. Нужен один общий дизайн с распложением лого, Название компании, контакты и тд. Общий стиль. А у каждого отдельного товара меняется название текст, фон и тому подобное.

Adobe PhotoshopCorelDRAWДизайн обложекСоздание коллажейСоздание стикеров
день назад
Куат
 
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