Этикетки гидроизоляционных битумных мастик на вёдра пластиковые вёдра. Старый дизайн не устраивает и изменился логотип, название продукта. Есть старая этикетка в Corel Draw с размерами. Всего 7 видов мастик. У каждого вида 3 размера 3, 10 и 18 кг. Нужен один общий дизайн с распложением лого, Название компании, контакты и тд. Общий стиль. А у каждого отдельного товара меняется название текст, фон и тому подобное.