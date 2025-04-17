Нужен креативный дизайн наклеек

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Открыт7 заявок78 просмотров

Ищу дизайнера для разработки ярких и оригинальных стикеров!
Тематика — обсуждается (от милых животных и еды до абстрактных арт-сюжетов).
Важно: стильный внешний вид, проработанные детали и готовность к доработкам.

📌 Требуется:
— 3–5 уникальных наклеек
— Векторный формат (желательно)
— Примеры работ приветствуются

Пишите — обсудим идеи и формат сотрудничества!

Создание стикеров
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