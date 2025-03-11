Создать шаблон каталога продукции и услуг в Canva

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Открыт3 заявки15 просмотров

Ищу дизайнера для создания профессионального шаблона каталога в Canva. Каталог будет использоваться для представления линейки продукции и услуг в сфере смарт-фитнеса (EMS-оборудование, устройства для анализа состава тела, домашний спортинвентарь, носимая электроника, одежда и пр.).

Что нужно:

  • Создать визуально привлекательный и структурированный шаблон каталога (в Canva)

  • Учитывать разные категории продукции

  • Разделение на аудитории (B2B и B2C), в том числе медицинские и потребительские продукты

  • Использовать место под фото, описание, ключевые характеристики и преимущества

  • Добавить иконки или метки для различения: «Медицинское назначение», «Для дома», «Для коммерческого использования»

  • Обложка, оглавление, и контактная информация на последней странице

  • Современный, чистый и технологичный стиль дизайна

Что я предоставлю:

  • Примеры продукции и категорий

  • Контент (описания, преимущества, спецификации)

  • Логотип, фирменные цвета

Формат:

  • Макет в Canva, чтобы я мог легко редактировать и использовать шаблон под разные подборки продукции.

Требования:

  • Опыт работы с Canva

  • Портфолио с примерами каталогов или маркетинговых материалов

  • Понимание структуры B2B и B2C предложений будет плюсом

Бюджет и сроки:

  • Бюджет обсуждается (выкладывайте свою стоимость услуг)

  • Срок выполнения: до 10 рабочих дней

Как откликнуться:

Пожалуйста, отправьте:

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