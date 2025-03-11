Требуется разработать 3D-модель контейнера для дрона, основываясь на предоставленном примере с изменением необходимых параметров. Работа должна быть выполнена в SolidWorks.
Создать шаблон каталога продукции и услуг в Canva
Ищу дизайнера для создания профессионального шаблона каталога в Canva. Каталог будет использоваться для представления линейки продукции и услуг в сфере смарт-фитнеса (EMS-оборудование, устройства для анализа состава тела, домашний спортинвентарь, носимая электроника, одежда и пр.).
Что нужно:
Создать визуально привлекательный и структурированный шаблон каталога (в Canva)
Учитывать разные категории продукции
Разделение на аудитории (B2B и B2C), в том числе медицинские и потребительские продукты
Использовать место под фото, описание, ключевые характеристики и преимущества
Добавить иконки или метки для различения: «Медицинское назначение», «Для дома», «Для коммерческого использования»
Обложка, оглавление, и контактная информация на последней странице
Современный, чистый и технологичный стиль дизайна
Что я предоставлю:
Примеры продукции и категорий
Контент (описания, преимущества, спецификации)
Логотип, фирменные цвета
Формат:
Макет в Canva, чтобы я мог легко редактировать и использовать шаблон под разные подборки продукции.
Требования:
Опыт работы с Canva
Портфолио с примерами каталогов или маркетинговых материалов
Понимание структуры B2B и B2C предложений будет плюсом
Бюджет и сроки:
Бюджет обсуждается (выкладывайте свою стоимость услуг)
Срок выполнения: до 10 рабочих дней
Как откликнуться:
Пожалуйста, отправьте:
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