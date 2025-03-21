Требуется дизайнер для создания упаковки пищевых добавок. Необходимо разработать привлекательный и функциональный дизайн, соответствующий современным стандартам и учитывающий целевую аудиторию и особенности продукта.
Дизайнер женской одежды
Ищем дизайнера женской одежды для проектной занятости с опытом работы в Lime, Lichi, Idol или других крупных брендов.
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