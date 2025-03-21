Дизайнер женской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрытнет заявок14 просмотров

Ищем дизайнера женской одежды для проектной занятости с опытом работы в Lime, Lichi, Idol или других крупных брендов.

Дизайн одежды
месяц назад
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