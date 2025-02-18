Требуется разработка дизайна бланка коммерческого предложения в двух вариантах: полный и краткий. Внимание к деталям и соблюдение дедлайна - эта рабочая неделя. Техническое задание предоставлено во вложении.
Дизайн зошиту з прописами букв
Необхідно створити макет зошита для першокласників, у якому діти зможуть тренуватися писати літери, повторюючи контури вже надрукованих у зошиті букв.
Основні вимоги до макета:
Формат зошита: A4 (210 × 297 мм)
Кількість: приблизно 72-80 сторінок (узгодимо в процесі)
Ліва сторона зошита: малюнок-розмальовка, ілюстрації до букв (наприклад, "А – Апельсин" ).
Права сторона зошита: букви-прописи
Розмітка сторінок: стандартні прописні лінії (косі, основні, додаткові).
Букви:
Кожна буква алфавіту окремо.
Спочатку великі, потім малі літери.
Приклади написання букви пунктиром для обведення.
Декілька рядків для самостійного написання.
Файл для друку:
Шрифт: рукописний шрифт, що імітує шкільне письмо (Propysy.otf)
Програми для роботи: Adobe Illustrator, InDesign
Midjourney для створення розмальовок.
кінцевий формат файлу PDF + всі оригінали.
Колірна схема: Чорно-білий (або синій)
Макет сторінки з розмірами і необхідними полями завантажу окремо.
Бюджет та терміни обговорюємо, тому чекаю ваші пропозиції.
Заявки фрилансеров
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