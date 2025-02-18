Дизайн зошиту з прописами букв

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Закрыт5 заявок44 просмотра

Необхідно створити макет зошита для першокласників, у якому діти зможуть тренуватися писати літери, повторюючи контури вже надрукованих у зошиті букв.


Основні вимоги до макета:

Формат зошита: A4 (210 × 297 мм)

Кількість: приблизно 72-80 сторінок (узгодимо в процесі)

Ліва сторона зошита: малюнок-розмальовка, ілюстрації до букв (наприклад, "А – Апельсин" ).

Права сторона зошита: букви-прописи


Розмітка сторінок: стандартні прописні лінії (косі, основні, додаткові).

Букви:

Кожна буква алфавіту окремо.

Спочатку великі, потім малі літери.

Приклади написання букви пунктиром для обведення.

Декілька рядків для самостійного написання.



Файл для друку:

Шрифт: рукописний шрифт, що імітує шкільне письмо (Propysy.otf)

Програми для роботи: Adobe Illustrator, InDesign

Midjourney для створення розмальовок.

кінцевий формат файлу PDF + всі оригінали. 


Колірна схема: Чорно-білий (або синій)


Макет сторінки з розмірами і необхідними полями завантажу окремо.


Бюджет та терміни обговорюємо, тому чекаю ваші пропозиції.

Adobe IllustratorДизайн обложекСоздание иллюстрацийAdobe InDesign
2 месяца назад
guest_1740001941492
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